Про це повідомляє агентство Kyodo.
За словами правоохоронців, вибух стався в місті Коріяма. Пожежні виявили на місці події шість балонів з пропаном, в трьох з яких стався витік газу.
У момент вибуху в ресторані закінчувався ремонт. Заклад мав відкритися 31 липня.
Зазначається, що в результаті надзвичайної ситуації в радіусі приблизно ста метрів в житлових будинках повибивало шибки, а в деяких будівлях сильно пошкоджено стіни та дахи.
- Біля болгарського села Кулата стався вибух на газопроводі Болгарія-Греція, поставки газу в Грецію тимчасово припинені.