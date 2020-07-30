В Японії в префектурі Фукусіма вибухнув ресторан, в результаті якого одна людина загинула, а 18 постраждали.

Про це повідомляє агентство Kyodo.

За словами правоохоронців, вибух стався в місті Коріяма. Пожежні виявили на місці події шість балонів з пропаном, в трьох з яких стався витік газу.

У момент вибуху в ресторані закінчувався ремонт. Заклад мав відкритися 31 липня.

Зазначається, що в результаті надзвичайної ситуації в радіусі приблизно ста метрів в житлових будинках повибивало шибки, а в деяких будівлях сильно пошкоджено стіни та дахи.