Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосив про введення надзвичайного стану до 6 травня у зв'язку з коронавірусом, але режим не передбачає жорстких обмежень.

Про це повідомляє японське видання Mainichi.

В Японії до 6 травня оголосили надзвичайний стан. Режим поширюється на 6 префектур, включаючи столицю Токіо. Заходи передбачають інструктування громадян щодо необхідності залишатися вдома, але санкції за можливі порушення не передбачаються.

Зокрема, люди повинні будуть утриматися від необов’язкових прогулянок, візитів та подорожей без гострої потреби. Також будуть закриті школи, установи соціального забезпечення, театри, музичні центри та спортивні стадіони, де спостерігаються великі скупчення людей.

Повідомляється, що заходи частково обмежують права і свободи громадян Японії, водночас не блокують країну, як це відбувається в інших країн.

“Інфекція поширюється швидко і по всій країні, погрожуючи серйозно вплинути на життя людей і економіку … Ми не плануємо блокувати країну за тією аналогіэю, як це відбувається за кордоном. Залишається працювати громадський транспорт, який необхідний для нашої економіки та суспільства”, – сказав Абе.

Відзначається, що Японія вперше пішла на введення надзвичайного стану.

В Японії загальна кількість інфекцій перевищило, число смертельних випадків складає 108.