В Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу

15:59 «Європейська Солідарність» виграла суд проти ексголови ОПУ Богдана
15:50 Ризик демократів: чи зможе соціаліст Сандерс виграти президентські вибори в США
15:37 Кінотеатр «Київ» у столиці планують відкрити до кінця цього року
15:32 У Білій Церкві планують відкрити міжнародний аеропорт
15:27 Суд оштрафував Twitter і Facebook на 4 млн рублів за відмову перенести дані до Росії
15:07 Через зміцнення курсу гривні бюджет втратив 2,3 млрд грн, – Рахункова палата
14:59 Чубаров запропонував карати тих, хто незаконно поселяється в окупованому Криму
14:47 Справа МН-17: Нідерланди не дозволили Росії самостійно судити фігурантів
14:39 «Слуги народу» поїдуть вчитися до США у вільний від роботи час, – Корнієнко
14:07 Рахункова палата вперше проведе аудит Держбюро розслідувань
Ексклюзив
14:00 Те, що зараз відбувається з кліматом, – результат дій людства до 1990 року, – експерт
13:57 Пентагон може «покарати» головного свідка у справі про імпічмент Трампа
13:41 Україна ініціює спецзасідання ООН по ситуації на окупованих територіях
13:05 Синоптик розповіла про погоду в день Святого Валентина
12:54 В Індонезії сталося виверження найактивнішого вулкану
12:33 В Одесі поліцейські під час обшуку вкрали канцтовари та печиво
12:17 США шукають спецпредставника для переговорів з РФ про контроль над озброєннями
12:17 Цифрова культура в Інтернеті впала до рівня 2016 року, – Microsoft
11:57 Мінекоенерго та Світовий банк оцінять наслідки зміни клімату в Україні
11:36 У Нігерії від невідомого вірусу померли 15 людей
11:14 В Україну для зустрічі із Зеленським їде делегація американських сенаторів
10:52 У Латвії пропонують скоротити телемовлення російською мовою до 20%
10:45 У ПЦУ розвінчали міф про те, що Св. Валентин є покровителем закоханих
10:12 У «Слузі народу» виступають проти «особливого статусу» ОРДЛО в Конституції
09:54 Кабмін підключив держоргани до електронного сервісу перевірки квитанцій
09:35 У Південній Америці відкопали останки черепахи розміром з авто
08:54 Джонсон планує кадрові перестановки в уряді після Brexit

В Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу

В Японії зафіксовали першу смерть від коронавірусу Covid-19, осередок якого знаходиться на материковому Китаї.

Четвер, 13 лютого 2020, 14:34

Про це повідомляє Reuters.

Міністр охорони здоров’я Японії Катсунобу Като уточнив, що від коронавірусу померла 80-річна жінка в префектурі Канагава, яка межує з Токіо.

Водночас, за даними видання SCMP, на даний момент не ясно, що безпосередньо викликало смерть жінки.

“Зв’язок між новим коронавірусом і смертю жінки досі незрозумілий. Але це перша смерть людини з позитивним результатом”, – наводить видання слова міністра охорони здоров’я.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.

  • Через швидке поширення коронавірусу в Китаї, зокрема в провінції Хубей, українців, які просили про евакуацію, перевезуть до Києва.
  • Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька розповіла, яким повинен бути алгоритм дій людини, що підозрює, що могла заразитися новим коронавірусом.
  • Станом на 11 лютого внаслідок поширення коронавірусу 2019-nCoV з Китаю заражені 42 тисячі 638 осіб. За добу в КНР померли 106 місцевих жителів, 3996 осіб одужали, їх виписали з лікарень.
Теги: вірус, Китай, коронавірус, смерть, Японія

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!