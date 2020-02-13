В Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу

Про це повідомляє Reuters.
Міністр охорони здоров’я Японії Катсунобу Като уточнив, що від коронавірусу померла 80-річна жінка в префектурі Канагава, яка межує з Токіо.
Водночас, за даними видання SCMP, на даний момент не ясно, що безпосередньо викликало смерть жінки.
“Зв’язок між новим коронавірусом і смертю жінки досі незрозумілий. Але це перша смерть людини з позитивним результатом”, – наводить видання слова міністра охорони здоров’я.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
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