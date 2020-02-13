В Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу

Про це повідомляє Reuters.

Міністр охорони здоров’я Японії Катсунобу Като уточнив, що від коронавірусу померла 80-річна жінка в префектурі Канагава, яка межує з Токіо.

Водночас, за даними видання SCMP, на даний момент не ясно, що безпосередньо викликало смерть жінки.

“Зв’язок між новим коронавірусом і смертю жінки досі незрозумілий. Але це перша смерть людини з позитивним результатом”, – наводить видання слова міністра охорони здоров’я.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.