Останню групу людей евакуювали з круїзного лайнера Diamond Princess, який стояв на карантині біля берегів Японії через спалах нового коронавірусу.

Про це повідомляє NHK з посиланням на японського міністра охорони здоров’я Кацунобу Като.

Повідомляється, що сьогодні, 1 березня, судно покинули близько 130 членів екіпажу. Серед них були громадяни Індонезії.

Евакуація членів екіпажу, чиї аналізи на коронавірус виявилися негативними, почалася в четвер, 26 лютого.

Людей помістять на двотижневий карантин в державну установу, розташовану в префектурі Сайтама. Їх відпустять після повторних аналізів, якщо їх результати будуть негативними.

Тепер круїзний лайнер продезинфікують і відправлять на технічне обслуговування на верф. Всі чиновники МОЗ, які перебували на борту судна, здали тест на коронавірус. В результаті аналізи не виявили захворювання ні у одного із співробітників відомства.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.