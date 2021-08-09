Про це повідомляє агентство Associated Press.
У своєму виступі в Парку миру мер міста Томіхіса Тауе закликав уряд Японії очолити створення без’ядерної зони в Північно-Східній Азії.
Тауе також зазначив, що Сполучені Штати і Росія, які на сьогоднішній день мають найбільші арсенали, повинні робити більше для ядерного роззброєння. За його словами ядерні держави відмовилися від зусиль з роззброєння і модернізують ядерну зброю.
“Будь ласка, подумайте про створення зони, вільної від ядерної зброї, в Північно-Східній Азії, яка стала б кроком у напрямку побудови світу, вільного від ядерної зброї”, – сказав Тауе.
Фото: Kyodo News via AP
Наказ про ядерне бомбардування 25 липня 1945 року видав президент США Трумен.
9 серпня 1945 року об 11:02 США скинули атомну бомбу “Товстун” на японське місто Нагасакі. До цього – 6 серпня – бомбу скинули на Хіросіму.
Вашингтон скинув на Хіросіму атомну бомбу “Малюк” – загинули близько 70 000 мирних жителів, ще 200 000 осіб померли від наслідків ядерного опромінення.
9 серпня жертвами ядерного удару по Нагасакі стали близько 74 тисяч людей. 15 серпня 1945 року капітуляція Японії поклала кінець Другій світовій війні.
- Раніше повідомлялося, що у дітей чорнобильців, тобто жителів міста та ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, немає якихось особливих мутацій ДНК. Раніше прогнозувалося, що діти батьків, які отримали велику дозу радіації, народжуватимуться з серйозними генними відхиленнями.