У понеділок в Нагасакі вшанували пам'ять жертв атомного бомбардування, яке сталося 76 років тому.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

У своєму виступі в Парку миру мер міста Томіхіса Тауе закликав уряд Японії очолити створення без’ядерної зони в Північно-Східній Азії.

Тауе також зазначив, що Сполучені Штати і Росія, які на сьогоднішній день мають найбільші арсенали, повинні робити більше для ядерного роззброєння. За його словами ядерні держави відмовилися від зусиль з роззброєння і модернізують ядерну зброю.

“Будь ласка, подумайте про створення зони, вільної від ядерної зброї, в Північно-Східній Азії, яка стала б кроком у напрямку побудови світу, вільного від ядерної зброї”, – сказав Тауе.

Фото: Kyodo News via AP

Наказ про ядерне бомбардування 25 липня 1945 року видав президент США Трумен.

9 серпня 1945 року об 11:02 США скинули атомну бомбу “Товстун” на японське місто Нагасакі. До цього – 6 серпня – бомбу скинули на Хіросіму.

Вашингтон скинув на Хіросіму атомну бомбу “Малюк” – загинули близько 70 000 мирних жителів, ще 200 000 осіб померли від наслідків ядерного опромінення.

9 серпня жертвами ядерного удару по Нагасакі стали близько 74 тисяч людей. 15 серпня 1945 року капітуляція Японії поклала кінець Другій світовій війні.