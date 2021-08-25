Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
У парку розваг Fuji-Q Highland заявили, що в період з грудня 2020 року по серпень 2021-го чотири клієнта зламали кістки в ділянці шиї або спини на атракціоні Do-Dodonpa.
У заяві йдеться, що атракціон був закритий “через ремонт”. Однак там додали, що “причинно-наслідковий зв’язок між травмами та атракціонами ще не підтверджено”.
Незважаючи на те, що травми сталися протягом восьми місяців з грудня по серпень, офіційним особам про них повідомили тільки минулого тижня. Компанія Sansei Technologies з Осаки, яка побудувала американські гірки, принесла вибачення всім постраждалим відвідувачам.
Вперше відкриті в 2001 році, атракціони були відремонтовані в 2017 році і розганяються від 0 до 180 км/год всього за 1,56 секунди.
У парку зазначили, що ці інциденти є першими повідомленнями про травми з моменту запуску атракціону два десятиліття тому.
- Раніше повідомлялось, що у 2021 році в Дубаї планують відкрити два атракціони за мотивами франшиз “Джон Вік” та “Ілюзія обману”.