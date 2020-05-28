Група операторів тематичних парків розваг в Японії випустила нові "антикоронавірусні" правила для відвідувачів і персоналу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Згідно із зміненими правилами безпеки, відвідувачі повинні носити захисні маски.

Також їм рекомендовано утримуватися від гучних вигуків та криків на американських гірках й інших атракціонах (щоб мінімізувати ризик поширення коронавірусу).

Це, ймовірно, є одним із найскладніших для виконання правил, оскільки екстремальні атракціони складно уявити без емоційних вигуків.

Правила також враховують неможливість носіння масок деякими співробітниками через характер їхньої роботи (наприклад, аніматорами або артистами з будинків привидів). У такому випадку працівники повинні перебувати на відстані як мінімум 1 метра від відвідувачів.

Крім цього, персонал повинен розмовляти з гостями дуже короткими фразами (навіть при наявності маски на обличчі). Замість довгих фраз співробітникам рекомендовано доносити інформацію за допомогою жестикуляції.

Рекомендації виключають рукостискання із співробітниками парків розваг, інформує агентство AFP.

Буде заборонена роздача іграшок або їжі дітям.

Персонал повинен буде дезінфікувати окуляри віртуальної реальності після кожного використання.

“Ці рекомендації не зведуть небезпеку інфікування до нуля, але знизять ризик зараження”, – наголошують оператори.

Звід правил був випущений Асоціаціями тематичних парків Східної і Західної Японії. До їх складу входять понад 30 найбільших операторів парків розваг у країні, в тому числі Oriental Land Company (оператор Tokyo Disneyland і DisneySea) і Universal Studios Japan.

Крім основних нормативів, деякі парки зможуть дотримуватися власних правил.

Основні тематичні парки в Японії були закриті ще в лютому в рамках стримування спалаху коронавірусу COVID-19. Наразі деякі з них уже відновлюють роботу.

У той же час Tokyo Disneyland і Universal Japan поки не оголосили дати відкриття.

У понеділок, 25 травня, уряд Японії остаточно скасував введений через коронавірус надзвичайний стан. Режим НС був скасований у Токіо і ще чотирьох префектурах.