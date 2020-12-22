Про це В’ятрович написав у Facebook.

“Слуги народу” вирішили піти в “послєдній і рєшитєльний бой” проти закону про державну мову – зареєстрували в парламенті законопроєкт №4528. Перелік авторів красномовний – Бужанський, Дубінський, Шевченко, Гетманцев, Брагар, Качура – загалом 28 діячів, яким не дає спокою право громадян на отримання послуг українською мовою у власній державі”, – написав В’ятрович.

За словами нардепа, тексту закону поки немає, але “судячи з назви і з бурхливої̈ агітації, яку Бужанський упродовж останніх днів проводив серед однопартійців, ідея полягає в тому, щоб зробити порушення закону про мову безкарними”.

Так, з 16 січня 2021 року в Україні клієнтів мають обслуговувати українською. Але якщо клієнту зручніше іншою мовою – послуги можуть надаватися саме тією мовою.

Проте у випадку, якщо громадянину відмовили в наданні послуг українською – він має право звернутися до уповноваженого з захисту державної мови. Тоді, після перевірки, порушник отримує попередження та повинен протягом місяця усунути порушення. Якщо протягом року порушить знову – буде оштрафований.

“І от саме проти цього дуже навіть поміркованого механізму захисту прав споживачів спрямовують свою атаку Бужанський і Ко. Їхня ідея проста як двері – хай у законі про мову буде написано що завгодно. Основне, щоб будь-який українофоб міг цей закон порушувати абсолютно безкарно”, – зазначив В’ятрович.

Нардеп сподівається, що профільний комітет і керівництво Верховної Ради не стануть “збурювати цим трешем” суспільство, а “відправлять його на смітник до решти подібних шедеврів”.

Два автори законопроєкту Максим Бужанський та Данило Гетманцев відповіли на публікацію В’ятровича.

Так, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram написав:

“Такий собі В’ятрович … люто обурився законопроєкту, що був поданий Максом Бужанським, мною і 25-а нашими колегами про скасування штрафів за використання іншої, ніж української мови, при торгівлі в багатонаціональній і найтолерантнішій до національного питання країні Європи товарами/роботами/послугами. При цьому, раніше відомий лише невдалими спробами перепису історії і державним банкетом з приводу Голодомору, громадянин заявив, що авторам законопроекту не дає спокою право громадян на отримання послуг українською мовою у власній державі”, – написав Гетманцев.

Бужанський назвав норму закону про штрафи абсурдною.

“Це абсурд, бізнес зобов’язаний тільки платити податки, і нічого більше, решту регулює ринок. Я не хочу нічого змінювати по частинах в самому законі про мову, він весь кривий. Але пропоную просто скасувати ці штрафи, і вирішити це питання таким чином, а не плодити стукачів”, – написав Бужанський.