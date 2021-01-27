В'язні табору смерті Освенцим відзначають 76 річницю визволення з думкою про те, що вони більше ніколи не зберуться разом через пандемію COVID-19.

Про це пише агентство Reuters.

Маріан Турський, 94-річний чоловік, який вижив в таборі смерті Освенцим, відзначає 76-ту річницю його визволення радянськими військами, знаючи, що він може ніколи не повернутися, оскільки пандемія коронавірусу затягується.

Ті, що вижили, і співробітники музеїв побоюються, що пандемія може покласти край епосі, коли очевидців Освенцима могли розповідати свої історії відвідувачам на місці подій. Більшості колишніх в’язнів від 80 до 90 років.

“Навіть якщо б не було пандемії, колишніх в’язнів на кожну річницю було би менше. Люди мого віку, які вже схильні до багатьох інших захворювань, також знаходяться на першій лінії вогню для цього вірусу”, – сказав Турський Reuters в Zoom-інтерв’ю зі свого варшавського будинку.

Також він відмовився від особистого інтерв’ю – частково через ризик заразитися коронавірусом.

У музеї і меморіалі Аушвіц-Біркенау знаходиться табір смерті Аушвіц, створений в Польщі нацистською Німеччиною під час Другої світової війни. Більше 1,1 мільйона осіб, більшість з яких євреї, загинули в газових камерах табору або від голоду, холоду і хвороб.

Церемонія звільнення табору відбулася в середу о 15:00 за Гринвічем. На ній виступили колишні в’язні табору, президент Польщі Анджей Дуда та іноземні дипломати. Також відбудуться і віртуальні церемонії.

Меморіал був закритий для відвідувачів на 161 день через пандемію. У 2019 його відвідали близько 2,3 мільйона людей. У 2020 році це число впало до 502000 чоловік.

Директор музею Петро Цивінські визнав, що віртуальні заходи та освітні програми не так ефективні для оповідань про трагедії Голокосту та Другої світової війни.

“Ніщо не замінить розглядання місця в його справжньому стані, тому що мова йде не тільки про те, щоб бачити і слухати. Йдеться про те, щоб озирнутися, пройти своїми ногами, доторкнутися і зрозуміти”, – сказав Цивінські.

Ті, що вижили, підкреслили важливість пошуку способів зберегти актуальність Освенцима після того, як вони більше не зможуть розповідати свої особисті історії. Зокрема, через зростання крайніх правих рухів і антисемітизму.

У Німеччині колишній міністр фінансів, а нині президент нижньої палати парламенту Вольфганг Шойбле попередив, що “наша культура пам’яті не захищає нас від нахабного переосмислення і навіть заперечення історії”.

Він додав, що расизм і антисемітизм поширюються через інтернет-форуми і теорії змови, підкресливши колективну відповідальність суспільства за шанування пам’яті про Голокост.

Папа Франциск закликав людей уважно стежити за ідеологічним екстремізмом, тому що “це може повторитися”.

Він виступив через три тижні після того, як 6 січня під час заворушень в Капітолії США були помічені прояви антисемітизму, і через два тижні після того, як одна з найбільших синагог Монреаля була розгромлена і ледь не підпалена.

Деякі колишні в’язні Освенциму, такі як 89-річний Богдан Бартніковскі, навпаки вважають, що пандемія не покладе край їхній можливості повертатися до меморіалу і розповідати свої історії.

“Я сподіваюся, що в музеї обов’язково будуть групи відвідувачів. У нас, колишніх в’язнів, не бракуватиме”, – сказав Бартніковскі.