В результаті ракетного удару по військовій базі в Ємені, загинуло 7 військових.

Про це сказано в матеріалі інформаційного агентства Reuters.

У вівторок в Ємені бойовики випустили ракети по військовій базі уряду Саудівської Аравії в провінції Маріб. В результаті атаки загинули семеро людей.

Ракетна атака сталася після закінчення терміну дії місячного угоди про припинення вогню.

Відзначимо, коаліція на чолі з Саудівською Аравією бореться проти бойовиків, орієнтованих на Іран. Тимчасове припинення вогню було оголошено через епідемію коронавіруса.

Ємен був розділений між, підтримуваним Саудівською Аравією, урядом на півдні і рухом Хуті, що базується на півночі, після того як бойовики в кінці 2014 року витіснили уряд зі столиці – Сани.