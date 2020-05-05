Про це сказав заступник генерального директора компанії Володимир Гончаров в інтерв’ю інформаційному агентству “Українські новини“.
“У нашій роботі не відбулося ніяких змін.” Епіцентр “працював і працює виключно в рамках чинного законодавства … З початку введення карантину мережу господарських магазинів “Епіцентр “виконує соціальну місію і забезпечує населення товарами першої необхідності”, – сказав Гончаров.
Гончаров додав, що в “Епіцентрі” вважали, що працювати повинні всі магазини з побутовими товарами, якщо вони дотримуються заходи санітарно-гігієнічного контролю.
Він зазначив, що у вільному продажу представлені тільки товари першої необхідності: медичні вироби, засоби індивідуального захисту та дезінфекції, засоби гігієни, медичні та знезараження повітря та інше.
- Раніше повідомлялося, що транспортний літак Ан-225 “Мрія” доправив з Китаю до України медичний вантаж, який за обсягом претендує на світовий рекорд.
- #Букви розповідали, як у Мережі реагували на скандал навколо медичного вантажу для “Епіцентру”.
- У національній мережі торгових центрів “Епіцентр” заявили, що повністю оплатили рейс літака “Мрія”, який здійснив поставку засобів індивідуального захисту з Китаю. Літак особисто зустрічав президент країни Володимир Зеленський.