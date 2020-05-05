Магазин "Епіцентр", який продовжував працювати протягом всього карантину виконував "соціальну місію".

Про це сказав заступник генерального директора компанії Володимир Гончаров в інтерв’ю інформаційному агентству “Українські новини“.

“У нашій роботі не відбулося ніяких змін.” Епіцентр “працював і працює виключно в рамках чинного законодавства … З початку введення карантину мережу господарських магазинів “Епіцентр “виконує соціальну місію і забезпечує населення товарами першої необхідності”, – сказав Гончаров.

Гончаров додав, що в “Епіцентрі” вважали, що працювати повинні всі магазини з побутовими товарами, якщо вони дотримуються заходи санітарно-гігієнічного контролю.

Він зазначив, що у вільному продажу представлені тільки товари першої необхідності: медичні вироби, засоби індивідуального захисту та дезінфекції, засоби гігієни, медичні та знезараження повітря та інше.