У національній мережі торгових центрів "Епіцентр" заявили, що повністю оплатили рейс літака "Мрія", який здійснив поставку засобів індивідуального захисту з Китаю. Літак особисто зустрічав президент країни Володимир Зеленський.

Про це “Епіцентр” повідомив в коментарі #Буквам.

В “Епіцентрі” зазначили, що можуть надати фінансовий звіт про оплату, яка була здійснена авіакомпанії “Антонов” за перевезення товарів літаком “Мрія”.

На борту літака були гуманітарний і комерційний вантажі.

Частина вантажу, а саме 2 мільйони медичних масок, 75 тисяч захисних костюмів, 30 тисяч спеціальних окулярів, “Епіцентр” закупив на гуманітарні цілі для передачі в лікарні України.

“Ціною великих зусиль, використавши багаторічні контакти з виробниками і постачальниками в Китаї, компанії вдалося закупити цей вантаж для України. Після складних переговорів досягнуті домовленості з ДП “Антонов” на доставку вантажу незважаючи на величезний лист очікування на літак “Мрія”, – пояснив генеральний директор ТОВ “Епіцентр К” Петро Михайлишин.

Ще частина вантажу призначалася для продажу в мережі “Епіцентр”.

Але спочатку про свою участь “Епіцентр” не заявляв, тому що не хотів говорити про участь у фінансуванні рейсу “Мрії”.

Частина гуманітарного вантажу “Епіцентр” вже відправив в Хмельницьку область, а з 1 травня почне розсилати костюми, окуляри і медичні маски і в інші регіони.

Також в “Епіцентрі” зазначили, що вантаж оформлено із звільненням від сплати ввізного мита та ПДВ, від якого звільняються всі медичні товари.

Напередодні в Мережі був оприлюднений лист на бланку нардепа і співвласника “Епіцентру” Олександра Гереги, адресований мерові Києва Віталію Кличку. У листі пропонувалося закупити захисні засоби, які були доставлені в Україну літаком “Мрія”, в торговельній мережі нардепа. Кличко підтвердив, що лист Гереги надійшов до КМДА.

Літак із вантажем з Китаю особисто зустрічав президент Володимир Зеленський. Як виявилося, “Мрія” доставила вантаж для торгових центрів “Епіцентр”.