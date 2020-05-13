Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії та фірми Merko Ehitus і GRK Infra 12 травня підписали договір про перший етап будівництва кордону з Росією, тобто на південно-сході країни.

Про це повідомляє місцеве видання ERR.

За попередньою оцінкою, на будівництво кордону Естонії буде потрібно близько 20 мільйонів євро. Це вартість будівництва прикордонного відрізка довжиною 23,5 км. Саме будівництво триватиме близько трьох років.

Будівництво кордону з Росією буде проходити в кілька етапів. На першому буде створена інфраструктура на відрізку естонсько-російського кордону від точки з’єднання кордонів Латвії, Росії та Естонії.

“Це як раз та ділянка, через яку найбільше ведуться контрабандистські справи. Там і найбільше нелегально перетинають кордон”, – сказав міністр внутрішніх справ Март Хельме.

Щоб частково скоротити фінансування проекту, влада Естонії відмовилися від смуги з піску і огорож для тварин, також було вирішено звузити дорогу для патрулів.

Техніку для спостереження за кордоном і ІТ-рішення закуплять після того, як буде готова інфраструктура.

Варто зазначити, що загальна протяжність сухопутного кордону Естонії з Росією становить близько 135 кілометрів. В найближчі місяці Естонія оголосить тендер на будівництво наступного етапу.