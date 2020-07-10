Естонської уряд продовжив заборону на польоти з України до, як мінімум, 28 липня. Заборона стосується угорської компанії Wizz Air, яка виконувала рейси між Таллінном і містами України.

Про це повідомляє ERR, посилаючись на представника міністерства економіки і комунікацій Естонії Расмуса Руда.

Міністр пояснив, що авіаперевізнику було зроблено попередження і наразі момент обслуговування рейсів призупинено.

Комерційний директор Талліннського аеропорту Ееро Пярґмяе додав, що заборона діє до 28 липня, а потім міністерство вирішить, буде вона скасована чи продовжена.

До цієї заборони Wizz Air все ж встигла обслужити кілька рейсів між Таллінном і містами України. Літаки літали з Києва, Львова та Харкова.

Незважаючи на заборону, авіаперевізник продовжує продавати квитки на рейси з 15 – 18 липня.

Зокрема, рейси були затребувані серед українських робітників, які вирішили повернутися додому, оскільки кілька місяців чекали відновлення авіасполучення.

Згідно з правилами, особи, які прибувають до Естонії з України, повинні два тижні бути на карантині.

Уряд Естонії пояснив, що заборона пов’язана з тим, що в Україні поки високий рівень зараження коронавірусом.

Крім України, Естонія відмовилася приймати літаки зі Швеції, Португалії, Білорусі та Росії.