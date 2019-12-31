Роботу російської пропагандистської інформаційної агенції Sputnik Естонія припинено, вся редакція звільняється з 1 січня 2020 року.

Про це йдеться в заяві на сайті агентства.

Sputnik Естонія входить до державного міжнародного інформаційного агентства “Росія сьогодні”, чий гендиректор Дмитро Кисельов перебуває під санкціями Євросоюзу. Через це уряд Естонії, за повідомленням err.ee, запровадив санкції і проти Sputnik.

Пропагандисти заявляють, що співробітникам агентства нібито загрожує кримінальне переслідування, і називають дії влади Естонії “правовим свавіллям” і “проявом тоталітаризму”.

Протягом року журналісти Sputnik не отримували акредитації в країнах ЄС, наприклад — у Франції. В травні 2017 року Еммануель Макрон під час першої зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним публічно назвав RT і Sputnik “органами брехливої ​​пропаганди”. Заяву було зроблено на спільній прес-конференції, Путін на це нічого не відповів.

Нагадаємо, Інститут політики Королівського коледжу Лондона провів дослідження, під час якого було встановлено, що такі російські видання як Sputnik і Russia Today (RT) розповсюджують дезінформацію, сіють розбрат і плутанину серед респондентів, надаючи неоднозначні повідомлення.