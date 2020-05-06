Про це повідомляє місцеве видання ERR.
Відповідне рішення було прийнято на урядовому рівні в рамках поетапного скасування карантинних заходів.
Планується відновити навчання не тільки в загальноосвітніх школах, але також в установах професійної освіти, вищих навчальних закладах, установах для підвищення кваліфікації та школах за інтересами. Також в країні знову відкриють молодіжні центри.
З 10 травня в країні дозволять проводити богослужіння і релігійні заходи.
З 11 травня в країні відкриють всі торгові центри, музеї, виставкові зали.
З 18 травня в Естонії буде дозволено проводити публічні збори, але не більше 10 людей.
У країні, як і раніше, необхідно дотримуватися правила “2 + 2” (групи по дві людини при дотриманні дистанції два метри), правила особистої гігієни (дезінфекція рук і закриття обличчя в публічних місцях).
Громадянам радять не виходити з дому в разі хвороби і не збиратися великими групами.
З початку травня в Естонії фіксується від 1 до 8 випадків зараження коронавірусом на день.
- Російські дипломати в Естонії були помічені на порушення карантинних правил.