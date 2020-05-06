В Естонії продовжують послабляти загальнонаціональний карантин у зв'язку з епідемією коронавірусу. З 15 травня відновлять навчання у всіх освітніх установах.

Про це повідомляє місцеве видання ERR.

Відповідне рішення було прийнято на урядовому рівні в рамках поетапного скасування карантинних заходів.

Планується відновити навчання не тільки в загальноосвітніх школах, але також в установах професійної освіти, вищих навчальних закладах, установах для підвищення кваліфікації та школах за інтересами. Також в країні знову відкриють молодіжні центри.

З 10 травня в країні дозволять проводити богослужіння і релігійні заходи.

З 11 травня в країні відкриють всі торгові центри, музеї, виставкові зали.

З 18 травня в Естонії буде дозволено проводити публічні збори, але не більше 10 людей.

У країні, як і раніше, необхідно дотримуватися правила “2 + 2” (групи по дві людини при дотриманні дистанції два метри), правила особистої гігієни (дезінфекція рук і закриття обличчя в публічних місцях).

Громадянам радять не виходити з дому в разі хвороби і не збиратися великими групами.

З початку травня в Естонії фіксується від 1 до 8 випадків зараження коронавірусом на день.