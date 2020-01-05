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У цей день 2019 року відбулося підписання Томосу для української церкви

5 січня в Стамбулі в патріаршому храмі Святого Георгія відбулося підписання Томосу про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ).

Неділя, 5 січня 2020, 10:10

Про це розповідають #Букви.

Перед підписанням українською мовою прочитали молитву – всі присутні мали можливість прослухати тропар у виконанні делегації, єпископату і духовенства з України.

Потім молитву прочитав Варфоломій, а після підписав Томос.

На наступний день відбулася передача сувою голові ПЦУ, митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

Фото: Петро Порошенко/Facebook

7 січня 2019 року Томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ) встановили в Софії Київській.

9 січня члени Синоду Вселенського патріархату підписали в Стамбулі Томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ).

10 січня Томос про автокефалію Православної церкви України вже привезли назад в нашу країну зі Стамбула.

14 січня 2019 року Вселенський патріархат оприлюднив офіційний текст Томосу про автокефалію Православної церкви України.

Почесному патріарху Православної церкви України (ПЦУ), постійного члену Священного Синоду ПЦУ Філарету Синод залишив керівництво Київською єпархією.

Теги: автокефалія, Варфоломій І, митрополит Епіфаній, ПЦУ

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