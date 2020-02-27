У цей день, шість років тому, почалась відкрита фаза окупації Кримського півострову російськими військами.

Про це розповідають #Букви.

Прихована фаза окупації Криму почалася 20 січня 2014 року. Тоді на півострові з’явилися вантажівки без номерів, так звані зелені чоловічки – збройні військові без розпізнавальних знаків. 26 лютого кримський парламент повинен був провести сесію по сепаратистської порядку денному. Під будівлею Верховної Ради Криму зібралися прихильники цілісності України, їм на противагу вийшли проросійські активісти на чолі з Сергієм Аксьоновим – потім він очолив самопроголошену окупаційний уряд Криму.

Станислав Юрченко

Прихильники цілісності України вийшли на мітинг, щоб висловитися проти “зелених чоловічків” і в той же день їм вдалося зірвати проведення сесії парламенту. Але вже на наступний день, 27 лютого, він був захоплений російськими військовими.

Варто відзначити, що сепаратистські настрої поширилися в Криму ще під час євромайдан і досягли свого піку після відсторонення від влади швидкого президента Віктора Януковича.

27 лютого Верховна Рада Криму оголосила про проведення на півострові так званого референдуму про приєднання до Росії.

Після вулиці міст траси півострова заповнили російські війська. “Зелені чоловічки” захоплювали адмінбудівлі, блокували гарнізони Збройних сил України, морські порти.

Путин и его ближайшее окружение заявляли, что эти вооруженные люди не являются российскими военными. Хотя в апреле 2014 года заявил, что “зеленые человечки” в Крыму – это российские военные.

“В разговорах с иностранными коллегами я и не скрывал, что наша задача заключалась в том, чтобы обеспечить свободное волеизъявление крымчан. Поэтому мы должны были предпринять необходимые меры, чтобы события не развивались так, как они сегодня развиваются в юго-восточной части Украины. Чтобы не было танков, чтобы не было боевых подразделений националистов и людей с крайними взглядами и хорошо вооруженных автоматическим оружием. Поэтому за спиной сил самообороны Крыма конечно стали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но решительно и профессионально… По-другому провести референдум открыто, честно, достойно, и помочь людям выразить свое мнение было невозможно”, – сказал Путин во время прямой линии.

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1 березня 2014 року Рада Федерації Росії підтримала звернення президента Путіна про дозвіл введення російських військ в Україну. РНБО України прийняло рішення привести збройні сили в повну бойову готовність.

16 березня незаконний референдум про статус Криму було проведено – з численними порушеннями і фальсифікаціями, в присутності збройних російських військових.

18 березня в Москві сепаратистський керівництво півострова підписало “Договір про прийняття Криму до складу Росії”.