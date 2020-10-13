В американській компанії Johnson & Johnson прийняли рішення припинити випробування вакцини проти коронавірусу через захворювання одного з добровольців "незрозумілою хворобою".

Про це повідомили на офіційному сайті компанії.

В Johnson & Johnson пояснили, що наразі аналізують стан хворого добровольця. Цього вимагають протоколи. Випробування відновлять тільки після того, як буде зрозуміло, що зі станом волонтера.

Поки що невідомо – хворий волонтер отримував реальну вакцину чи плацебо.

У компанії був третій, фінальний, етап тестування вакцини. Всього в тестуванні брали участь близько 60 тисяч волонтерів з різних країн світу.

Планувалося, що вакцина Johnson & Johnson буде готова до початку 2021 року.