Про це повідомили на офіційному сайті компанії.
В Johnson & Johnson пояснили, що наразі аналізують стан хворого добровольця. Цього вимагають протоколи. Випробування відновлять тільки після того, як буде зрозуміло, що зі станом волонтера.
Поки що невідомо – хворий волонтер отримував реальну вакцину чи плацебо.
У компанії був третій, фінальний, етап тестування вакцини. Всього в тестуванні брали участь близько 60 тисяч волонтерів з різних країн світу.
Планувалося, що вакцина Johnson & Johnson буде готова до початку 2021 року.
- Раніше у США стартувала третя фаза випробувань ще однієї вакцини проти коронавірусу компанії Johnson & Johnson. У випробуваннях беруть участь 60 тисяч волонтерів у 215 американських клініках і за кордоном.
- У Лондоні проведуть перше у світі тестування вакцини проти коронавірусу COVID-19 на пацієнтах, яких навмисно інфікують.