Американська компанія Johnson & Johnson заявила, що її одноразова вакцина проти COVID-19 показала хороші результати щодо штаму коронавірусу Delta та інших нових штамів.

Про це повідомляє пресслужба компанії та міжнародне інформагентство Reuters.

Дані показали, що стійкість імунної відповіді у реципієнтів вакцини тривала не менше восьми місяців. Компанія заявляє, що її вакцина ефективна на 85% і також може допомогти запобігти госпіталізації та смерті.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, вперше виявлений в Індії, Delta стає домінуючим в світі штамом коронавірусу.

“Поточні дані за вісім місяців, вивчені на даний момент, показують, що одноразова вакцина Johnson & Johnson COVID-19 генерує сильну нейтралізуючу відповідь антитіл, яка не слабшає. Швидше, ми спостерігаємо поліпшення з плином часу”, – сказав керівник дослідження Матай Маммен.

Зазначається, що одержувачі вакцини виробляли сильні нейтралізуючі антитіла проти всіх варіантів, включаючи Delta.

Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.

Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.