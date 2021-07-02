Про це повідомляє пресслужба компанії та міжнародне інформагентство Reuters.
Дані показали, що стійкість імунної відповіді у реципієнтів вакцини тривала не менше восьми місяців. Компанія заявляє, що її вакцина ефективна на 85% і також може допомогти запобігти госпіталізації та смерті.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, вперше виявлений в Індії, Delta стає домінуючим в світі штамом коронавірусу.
“Поточні дані за вісім місяців, вивчені на даний момент, показують, що одноразова вакцина Johnson & Johnson COVID-19 генерує сильну нейтралізуючу відповідь антитіл, яка не слабшає. Швидше, ми спостерігаємо поліпшення з плином часу”, – сказав керівник дослідження Матай Маммен.
Зазначається, що одержувачі вакцини виробляли сильні нейтралізуючі антитіла проти всіх варіантів, включаючи Delta.
Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.
На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.
Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.
- Напередодні представники ВООЗ під час брифінгу повідомили, що штам коронавірусу Delta, що вперше був зафіксований в Індії, виявлено вже в 92 країнах.
- Нову мутацію варіанту коронавірусу Delta+ виявили на початку червня. Зокрема, він зафіксований у чотирьох районах штату Махараштра в центральній частині Індії – Сіндхудург, Ратнагірі, Палгаре і Джалгаон.
- Штамом COVID-19 Delta+ (B.1.617.2.1), який Уперше виявили в Індії, можна заразитися, навіть якщо пройти повз носія вірусу без маски, не контактуючи з ним.