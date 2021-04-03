У Йорданії за спробу державного перевороту заарештували члена королівської сім'ї Шерифа Хасана бен Заїда і колишнього радника короля Абдалли II, ексміністра фінансів Бассама Авадаллу. З міркувань безпеки затримали ще кілька людей.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Затримання відбулося в місті Амман, столиці Йорданії. Правоохоронці розкрили “змову з метою відсторонення від влади Абдалли II”.

Заїд – далекий родич короля Абдалли II. Його братом був Алі бін Заїд, офіцер розвідки, вбитий разом з сімома оперативниками ЦРУ у 2010 році в результаті вибуху терориста-смертника в Хості, Афганістан.

Колишнього наслідного принца Хамзу бен Хусейна і декількох високопоставлених офіцерів відправили під домашній арешт.

Але, через кілька годин, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал-майор Юсеф Хунейті повідомив, що насправді це не так. За його словами, принц не перебуває під домашнім арештом чи під вартою. Він зазначив, що триває розслідування щодо спроби здійснення державного перевороту. Про результати оголосять пізніше “з повною прозорістю і ясністю”.

Держдепартамент США заявив з цього приводу, що король Абдалла є “ключовим партнером” США.

“Ми уважно стежимо за повідомленнями й підтримуємо контакти з йорданськими офіційними особами. Король Абдалла є ключовим партнером Сполучених Штатів, і він користується нашою повною підтримкою”, – повідомив прессекретар Державного департаменту Нед Прайс.

Король Абдалла править країною після смерті свого батька, короля Хусейна, в 1999 році.