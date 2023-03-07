Головний виконавчий директор JPMorgan Chase & Co Джеймі Дімон заявив, що повномасштабна російсько-українська війна в Україні та відносини з Китаєм є одними з головних проблем, що впливають на економіку США.

Про це він заявив в інтерв’ю Bloomberg.

Джеймі Дімон сказав, що наразі його “турбує Україна”, а також відносини з Китаєм. Він назвав це набагато серйознішим, а ніж економічні коливання з якими в США стикаються щодня.

“Найбільше мене турбує Україна. Нафта, газ, лідерство у світі й наші відносини з Китаєм — це набагато серйозніше, ніж економічні коливання, з якими нам усім доводиться мати справу щодня”, — сказав Дімон.

На думку Дімона, економіка США ще може уникнути глибокої рецесії. Він зауважив, що є хороші шанси, що інфляція в країні знизиться, але недостатньо до четвертого кварталу. Тоді, за його словами, Федеральній резервній системі (ФРС), ймовірно, доведеться “зробити більше”.

“У нас все ще може бути “м’яка посадка. Можлива м’яка рецесія, можлива більш жорстка рецесія. Я думаю, що є хороші шанси, що інфляція знизиться, але недостатньо до четвертого кварталу — ФРС, можливо, доведеться зробити більше”, — додав Головний виконавчий директор JPMorgan.