У Південно-Африканській Республіці (ПАР) невідомі спробували захопити заручників у церкві. В результаті п'ятеро осіб загинули, а десятки затримані.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Інцидент стався неподалік від міста Йоганнесбург.

Захоплення заручників відбулося на території храму, що належить Міжнародній п’ятдесятницькій церкві святості.

Поліція і військові, котрі прибули на місце інциденту, виявили чотирьох убитих і спалених людей в одному автомобілі, і ще одного охоронця в другому. Крім того, шестеро осіб отримали поранення.

Правоохоронцям вдалося звільнити чоловіків, жінок і дітей, які були взяті в заручники в церкві (їхню точну кількість не означено).

Як повідомляє агентство Reuters, поліція заарештувала щонайменше 40 людей і вилучила 40 одиниць вогнепальної зброї, в тому числі гвинтівки, рушниці та пістолети.

Серед заарештованих були співробітники поліції, сил оборони й виправних установ.

За даними місцевих ЗМІ, одним із можливих мотивів нападу є боротьба за владу в церкві між протиборчими угрупуваннями.

Зазначена церква є однією з найбільших (налічує близько 3 млн членів) і, як повідомляється, найбагатшою в ПАР.