Про це поінформували в Міністерстві закордонних справ України із посиланням на звіт ЮНЕСКО.

Йдеться про рішення “Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)”. У ньому представники організації констатували погіршення ситуації в окупованому Криму.

“Відповідно до висновків, що містяться у доповіді, дані, зібрані Україною та міжнародними організаціями, свідчать про подальше погіршення ситуації із правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі”, – наголосили в МЗС.

Згідно з доповіддю, найбільш уразливими групами, які страждають від порушень прав людини, є кримські татари та українці. Вони зазнають значного тиску з боку окупаційної влади.

У висновках зазначається, що дії окупантів істотно загрожують свободі поглядів, совісті і релігії, праву на мирні зібрання та об’єднання, свободі ЗМІ і доступу до інформації, мовним та культурним правам.

У документі йдеться і про нанесення збитку культурним цінностям, що належить Україні, але знаходяться на окупованій території. Окремо відзначається зниження рівня охорони природної спадщини в Криму через незаконні рішення про зміну статусу природних заповідників.

Як наголосила перша заступниця міністра Еміне Джапарова, “схвалення цього рішення в черговий раз підтверджує міцну позицію міжнародного співтовариства на підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави і є важливим інструментом протидії агресивній політиці Росії”, а також є “елементом консолідації міжнародних зусиль з деокупації Криму”.

ДОВІДКА. ЮНЕСКО – міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.

Станом на січень 2021 року ЮНЕСКО здійснила низку місій в Україні для моніторингу ситуації в тимчасово окупованому Криму в сферах науки та інформації, а також розпочала моніторинг у сфері освіти. Наступним кроком має стати моніторинг у сфері культури та культурної спадщини.