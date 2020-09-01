В ЮНЕСКО вважають, що з початком нового навчального року до школи повернеться лише третина учнів світу.

Про це повідомляється на сайті ЮНЕСКО.

“Цього року 900 млн учнів (з 1,5 млрд у світі) початкових і середніх шкіл по всьому світу повинні були повернутися до школи в період з серпня по жовтень. Однак, згідно з даними ЮНЕСКО, лише половина з них – 433 мільйони в 155 країнах – повернуться до шкіл на даному етапі. З урахуванням того, що 128 мільйонів учнів знаходяться в середині навчального року, протягом цього періоду в цілому 561 мільйон учнів, або кожен третій, відвідуватимуть заняття”, – йдеться у повідомленні.

Очікується, що більш ніж половина з 900 мільйонів учнів продовжать навчання на дистанційному режимі або поєднуватимуть його з заняттями у класі.