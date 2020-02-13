Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Вважається, що черепаха – Stupendemys geographicus – жили в цьому регіоні 13-7 мільйонів років тому.

Скам’янілості були знайдені в пустелі Татакоа в Колумбії і регіоні Урумако в Венесуелі.

Перші скам’янілості Stupendemys були виявлені в 1970-х роках, але про 4-метровому тваринному залишилося багато загадок. Вчені не могли припустити розміри і вага водно-болотної черепахи, яка жила в північній частині Південної Америки до освіти річок Амазонки і Оріноко.

У самця були роги. Глибокі шрами, знайдені в скам’янілостях, вказують на те, що роги, ймовірно, використовувалися як списи для боротьби з суперниками.

Дослідники говорять, що знайшли раковину довжиною 3 метри і кістка нижньої щелепи, яка дала їм більше підказок про раціоні черепахи.

Передбачається, що гігантська черепаха жила на дні озер і річок поруч з гігантським крокодилом, харчуючись різноманітними дрібними тваринами, рослинністю, фруктами і насінням.

Великий розмір Stupendemys мав вирішальне значення для захисту від інших великих хижаків. Одна з скам’янілостей Stupendemys була знайдена з гігантським зубом крокодила в ньому.