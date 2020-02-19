У Південній Кореї підтвердили 20 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 з Китаю, внаслідок чого кількість інфікованих зросла до 51.

Про це повідомляє Yonhap News.

На місці допускають, що кількість заражених може зрости, оскільки інфіковані відвідували церковні зібрання та комунікували з багатьма людьми.

Медики вважають, що переносником вірусу була 61-річна жителька міста Тегу. Було встановлено, що вона точно заразила 15 осіб. Ще зі 166 вона спілкувалася в різний час. У неї підтвердили зараження ще 10 лютого. Вона була на тих же церковних зібраннях, що й деякі інші пацієнти, а також прямо контактувала з пацієнтом, який потрапив до лікарні до неї.

Також жінка була в Сеулі. Після цього там коронавірус діагностували у 11-річної дівчинки, батько якої також був заражений. Ще один випадок зафіксували у 77-річного чоловіка.

До цього Південна Корея вжила заходів із запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема, було оголошено про тимчасову заборону на заходження іноземних круїзних суден до морських портів.

Місцеві органи охорони здоров’я планують провести тести на COVID-19 для тих, хто відвідував церковні зібрання разом з пацієнтом, як запобіжного заходу.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.

Станом на 16 лютого в світі зареєстровано щонайменше 69 260 випадків нового коронавірусу, а кількість смертей перевищила 1 660 випадків. У неділю, 17 лютого, жертвами коронавірусу на материковому Китаї стали 105 осіб.