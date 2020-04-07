Влада Південної Кореї розглядає варіант контролю за переміщенням громадян за допомогою електронних браслетів в умовах ізоляції через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Yonhap.

Електронний браслети дозволять дізнатися, в першу чергу, чи залишав громадянин свій будинок в умовах примусової ізоляції.

У повідомленні сказано, що більшість громадян в країні дотримуються правил карантину, але є ті, хто їх порушують і повинні за це відповідати згідно із законодавством.

Наразі пересування в країні відстежують за допомогою спеціального додатку. Але деякі громадяни свідомо залишають мобільні пристрої вдома, і порушують правила самоізоляції. Або ж можуть вимикати функцію геолокації.

З 5 квітня в країні посилили відповідальність для тих, хто порушує правила самоізоляції. Їм загрожує 8 тисяч 172 долара штрафу або рік в’язниці.