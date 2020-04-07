Про це повідомляє Yonhap.
Електронний браслети дозволять дізнатися, в першу чергу, чи залишав громадянин свій будинок в умовах примусової ізоляції.
У повідомленні сказано, що більшість громадян в країні дотримуються правил карантину, але є ті, хто їх порушують і повинні за це відповідати згідно із законодавством.
Наразі пересування в країні відстежують за допомогою спеціального додатку. Але деякі громадяни свідомо залишають мобільні пристрої вдома, і порушують правила самоізоляції. Або ж можуть вимикати функцію геолокації.
З 5 квітня в країні посилили відповідальність для тих, хто порушує правила самоізоляції. Їм загрожує 8 тисяч 172 долара штрафу або рік в’язниці.
- В Україні зафіксовано 1462 випадки коронавірусу COVID-19. Випадки зараження були підтверджені в усіх регіонах України, крім Миколаївської області.
- В Україні за минулу добу померли 7 людей, у яких був діагностований коронавірус COVID-19.
- Раніше повідомлялося, що 85% пацієнтів, які загинули від COVID-19 в Україні, були старше 50 років та мали важкі супутні захворювання.