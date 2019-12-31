Про це повідомляє корейське агентство Yonhap.

Вдарити в дзвін випала честь декільком знаменитостям, серед них і бейсбольний пітчер Рю Хен Чжин. Дзвін означає прихід нового року. Почути його прийшли кілька десятків тисяч корейців.

Фото: Yonhap

Після скоєння церемонії на сцені перед дзвіницею відбувся концерт.

А опівночі в містах спалахнув святковий салют і феєрверки.

Yonhap

 

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2020년 1월 1일

Допис, поширений Gaeko of Dynamicduo (@gaekogeem)

 

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#해피뉴이어 #happynewyear 2020년은 모두 행복하세여

Допис, поширений Tonyhong1004 (@tonyhong1004)

 

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. 여러분 새해 복 많이 받으세요. Happy new year. Hello 2020. 모두 사랑합니다. #happynewyear #새해복많이받으세요 #hello2020

Допис, поширений 최은호 (@hoyagun)

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🎉HAPPY NEW YEAR 🎉

Допис, поширений 뉴 ☺︎ (@meltingblu_e)

У Сеулі роботу громадського транспорту, включаючи метро, продовжено на одну годину – до 2 години ночі.