Про це повідомляє корейське агентство Yonhap.
Вдарити в дзвін випала честь декільком знаменитостям, серед них і бейсбольний пітчер Рю Хен Чжин. Дзвін означає прихід нового року. Почути його прийшли кілька десятків тисяч корейців.
Фото: Yonhap
Після скоєння церемонії на сцені перед дзвіницею відбувся концерт.
А опівночі в містах спалахнув святковий салют і феєрверки.
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. 여러분 새해 복 많이 받으세요. Happy new year. Hello 2020. 모두 사랑합니다. #happynewyear #새해복많이받으세요 #hello2020
У Сеулі роботу громадського транспорту, включаючи метро, продовжено на одну годину – до 2 години ночі.
- У столиці Північної Кореї (КНДР) Пхеньяні новий 2020 рік зустріли салютами і феєрверками, а також святковим концертом.