У місті Сеулі відбулася традиційна загальнонаціональна церемонія зустрічі Нового року - на дзвіниці Бозінгак в Чонно, в центрі Сеула, 33 рази вдарили у дзвін.

Про це повідомляє корейське агентство Yonhap.

Вдарити в дзвін випала честь декільком знаменитостям, серед них і бейсбольний пітчер Рю Хен Чжин. Дзвін означає прихід нового року. Почути його прийшли кілька десятків тисяч корейців.

Фото: Yonhap

Після скоєння церемонії на сцені перед дзвіницею відбувся концерт.

А опівночі в містах спалахнув святковий салют і феєрверки.

Переглянути цей допис в Instagram 2020년 1월 1일 Допис, поширений Gaeko of Dynamicduo (@gaekogeem) 31 Гру 2019 р. о 7:43 PST

Переглянути цей допис в Instagram #해피뉴이어 #happynewyear 2020년은 모두 행복하세여 Допис, поширений Tonyhong1004 (@tonyhong1004) 31 Гру 2019 р. о 7:34 PST

У Сеулі роботу громадського транспорту, включаючи метро, продовжено на одну годину – до 2 години ночі.