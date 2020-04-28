Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Міністр об’єднання Південної Кореї Кім Ен Чул, який відповідає за взаємодію з Північною Кореєю, сказав, що, ймовірно, Кім Чен Ин відмовився від участі в публічних заходах і державних церемоній через коронавируса.
Відзначимо, що спекуляції на тему здоров’я Кім Чен Ина виникли після його відсутності на церемонії, присвяченій Дню народження його діда і засновника КНДР Кім Ір Сена.
- У В’єтнамі вступив в силу указ, який передбачає штрафи за поширення фейків і дезінформації в соціальних мережах про коронавірус.