У Південній Кореї заявили, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відсутній через страх заразитися коронавірусом.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Міністр об’єднання Південної Кореї Кім Ен Чул, який відповідає за взаємодію з Північною Кореєю, сказав, що, ймовірно, Кім Чен Ин відмовився від участі в публічних заходах і державних церемоній через коронавируса.

Відзначимо, що спекуляції на тему здоров’я Кім Чен Ина виникли після його відсутності на церемонії, присвяченій Дню народження його діда і засновника КНДР Кім Ір Сена.