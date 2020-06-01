У Південній Кореї для підтримки дотримання правил карантину, публічні місця оснащені роботами, які нагадують про правила соціального дистанціювання, вимірюють температуру і роздають дезінфікуючі засоби.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Робот з автоматичним управлінням, оснащений камерами, світлодіодним екраном, зустрічає відвідувачів на вході в штаб-квартиру найбільшого оператора мережі.

Він перевіряє температуру відвідувачам, розподіляє дезінфікуючий засіб для рук і дезинфікує підлогу.

Правила після ослаблення карантину в Південній Кореї називають “дистанціюванням у повсякденному житті”.

Крім того, робот нагадує про те, щоб люди дотримувалися дистанції, коли фіксує порушення.

Відзначимо, за час епідемії в Південній Кореї налічується більше 11 000 випадків зараження коронавірусом, з яких 269 – смертельні випадки.