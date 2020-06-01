Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
Робот з автоматичним управлінням, оснащений камерами, світлодіодним екраном, зустрічає відвідувачів на вході в штаб-квартиру найбільшого оператора мережі.
Він перевіряє температуру відвідувачам, розподіляє дезінфікуючий засіб для рук і дезинфікує підлогу.
Правила після ослаблення карантину в Південній Кореї називають “дистанціюванням у повсякденному житті”.
Крім того, робот нагадує про те, щоб люди дотримувалися дистанції, коли фіксує порушення.
Відзначимо, за час епідемії в Південній Кореї налічується більше 11 000 випадків зараження коронавірусом, з яких 269 – смертельні випадки.
- Нагадаємо, в Південній Кореї зареєстрований новий пік захворювань COVID-19 після того, як в країні були ослаблені заходи соціального дистанціювання.