У Південній Кореї повідомили про спалах коронавірусу серед відвідувачів нічних клубів. Влада з'ясовує, з ким контактували люди, й проводить тестування.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

У понеділок у Південній Кореї зафіксовано новий спалах COVID-19 внаслідок відновлення роботи нічних клубів у Сеулі.

Офіційні особи повідомили про 35 нових випадків COVID-19 по всій країні, що є найвищим показником за місяць.

Представники влади перевірили 2450 осіб, які відвідували клуб. Також встановлено 3 тисячі контактів, які планують перевірити на наявність COVID-19.

Стрибок захворюваності стався після того, як уряд Південної Кореї послабив деякі обмеження соціального дистанціювання та відкрив школи й підприємства.