Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
У понеділок у Південній Кореї зафіксовано новий спалах COVID-19 внаслідок відновлення роботи нічних клубів у Сеулі.
Офіційні особи повідомили про 35 нових випадків COVID-19 по всій країні, що є найвищим показником за місяць.
Представники влади перевірили 2450 осіб, які відвідували клуб. Також встановлено 3 тисячі контактів, які планують перевірити на наявність COVID-19.
Стрибок захворюваності стався після того, як уряд Південної Кореї послабив деякі обмеження соціального дистанціювання та відкрив школи й підприємства.