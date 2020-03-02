Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в Кабінеті міністрів України може з'явитися посада віце-прем'єр-міністра з питань оборони.

Про це він заявив в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

За його словами, в парламенті хочуть посилити інтеграційну функцію в сфері оборони.

“Ми хотіли б посилити інтеграційну функцію в сфері оборони. У нас є міністр оборони. Але є ще оборонний комплекс” Укроборонпром “, є приватний оборонний сектор і т.д. У нас є Рада національної безпеки і оборони, яка цю інтеграційну функцію повинна брати на себе, але на рівні Кабміну було б добре взяти віце-прем’єра з питань оборони”, – сказав Арахамія.

“Якщо знайдеться хороша людина, яка виконає цю інтегральну функцію, це було б, на мій погляд, посиленням (уряду – ред.)”, – додав нардеп.

Він також розповів, що після найближчої ротації в складі Кабміну з’являться чотири-п’ять нових осіб. При цьому, за словами Арахамії, малоймовірно, що в Кабміні з’явиться посада першого віце-прем’єр-міністра.