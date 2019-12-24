У Кабінеті Міністрів України планують залучити до навчання цифровій грамотності мінімум 6 млн українців протягом трьох років.

Про це заявив сьогодні під час презентації онлайн-проєкту “Дія: Цифрова освіта” прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Старт онлайн-платформи заплановано на 21 січня 2020 року.

“Наш Уряд із самого початку поставив перед собою дуже амбітну мету – як мінімум 6 млн українців значно просунути в напрямку цифрової грамотності… Справа цифрової грамотності населення – одне із стратегічно важливих завдань, яке стоїть сьогодні перед нашим суспільством. Це одна з ознак конкурентоспроможності нашого суспільства, нашої країни в глобальному контексті”, – зазначив Гончарук.

Як поінформував віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, із цією метою буде запущена не лише онлайн-платформа для навчання, а й освітні хаби по всій країні. Передбачається, що вік 70 % українців, які пройдуть курс цифрового навчання, складе від 30 до 60+ років.

“Ми хочемо навчити 6 млн людей за три роки… Тільки за допомогою онлайн-платформи це неможливо зробити, і тому дуже важливо, що наступного року ми будемо масово по всій країні відкривати освітні хаби офлайн, де кожна людина зможе реалізувати своє право на безкоштовну цифрову освіту. Думаю, що протягом декількох років ми дійдемо до кожного містечка, селища”, – наголосив Федоров.

На онлайн-платформі будуть доступні різні категорії курсів. Всі вони будуть абсолютно безкоштовні і доступні для кожного. Для створення офлайн-хабів планується налагодити співпрацю з Центрами надання адміністративних послуг, бібліотеками, приватним сектором, школами та університетами.

Як поінформували в прес-службі Уряду, вже 21 січня 2020 року на національній онлайн-платформі із цифрової грамотності українці зможуть безкоштовно пройти три онлайн-курси:

• базовий курс із цифрової грамотності;

• цифрова грамотність для вчителів;

• курс для батьків “Онлайн-безпека для дітей”.

Згодом на онлайн-платформі з’являться просунуті курси для різних спеціалізацій, lifestyle-курси, курси нових цифрових професій та інше.

Курси розроблені студією онлайн-освіти EdEra за підтримки компаній Google, Microsoft, ПРООН UNDP, EGAP, CISCO, Освіторія, Global Teacher Prize.