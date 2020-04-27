Кабінет Міністрів анонсував відновлення ряду спеціальних рейсів з 26 міст світу для евакуації громадян України з-за пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Уряду.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, найближчим часом українці отримають можливість повернутися додому з 26 міст світу.

Після повернення всі громадяни будуть зобов’язані пройти 14-денну обсервацію вдома або в спеціальних закладах. Обсервація буде контролюватися за допомогою програми “Дій вдома”.

Також в уряді опублікували список міст, з яких здійснюватимуться спеціальні рейси для евакуації українців: Майамі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюріх, Лісабон, Женева, Дубай , Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив припущення, що карантинні обмеження в Україні, спричинені поширенням коронавірусу, можуть бути скасовані у другій половині травня.

Кабмін прийняв рішення зобов’язати всіх українців, які повернулися з-за кордону, пройти двотижневу обсервацію.

Варто зазначити, що протягом останніх декількох днів в Україну повернулися з-за кордону кілька десятків тисяч громадян, щодо яких такий захід як примусова обсервация застосована була. Зокрема, 37,3 тисяч осіб повернулися 27 березня. З них кілька тисяч повернулися з Польщі пішки. 27-29 березня з Таїланду повернулися 140 осіб, ще 700 — з Росії.