Про це в інтерв’ю LB.ua сказала представниця Кабміну у Верховній Раді Олена Шуляк.

Вона пояснила, що законопроект про дезінформацію, як ініціативу, в Уряді підтримують, але не в тому вигляді, в якому він зараз.

“Ми намагаємося правильно побудувати комунікацію з цього питання. Ми називаємо цей документ урядовою ініціативою. Перед тим, як він стане законопроектом і буде винесений на розгляд в парламент, потрібно, щоб пройшов певний час. Це питання делікатне, оскільки стосується, як кажуть журналісти, свободи слова”, – сказала вона.

За її словами, законопроект повинен стати механізмом, який зможе керувати розподілом інформації і її подачею.

“Україна не раз потрапляла в ситуації, коли нас таврували “злодіями газу”, “терористами”, “фашистами”. Це повинно навчити нас мати механізми для захисту від пустослів’я. Крім цього, давайте не забувати, що військова агресія Російської Федерації не закінчилася. Інформаційні атаки – частина цієї війни, а тому ігнорувати інформнапади неправильно”, – сказала вона.

Шуляк зазначила, що “деякі речі” з цього документу вимагають докладного обговорення. Зокрема, це стосується частини щодо трактування поняття “фейк” і відповідальності для журналістів за поширення нібито неправдивої інформації.

“Але коли ми навіть по-робочому називаємо цю ініціативу “Про дезінформацію”, то, логічно, вона стосується саме неправдивої інформації. Тобто мова не йде про свободу слова. Якщо у тебе є правдиві докази – використовуй їх для своєї боротьби. Але якщо ти розповсюджуєш фейк з певною метою – відповідай. Це нормальна практика, яка працює у всіх цивілізованих країнах”, – резюмувала Шуляк.