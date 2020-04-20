Про це повідомили в прес-службі Президента України.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов поінформував, що Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області не подали міністерству інформацію про тестування українців на коронавірус COVID-19 за пасхальну неділю.

Під час наради з подолання епідемії коронавірусу прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив Президенту України Володимиру Зеленському причини, через які звіти не було отримано.

За словами Шмигаля, “в одному з регіонів сталася технічна помилка”, в інших регіонах “перезавантажували обладнання”. Також голова уряду зазначив, що “в цілому на Великдень багато українців з підозрілими симптомами вирішили не звертатися до лікарів”.

В уряді запевнили, що всі дані обов’язково будуть включені в загальну статистику пізніше.