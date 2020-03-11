Про це поінформував сьогодні на брифінгу за підсумками засідання Уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Ми бачимо і сподіваємося, що до літа епідемія піде на спад. Звичайно ж, в майбутньому ми очікуємо винайдення ліків від цієї хвороби… Сьогодні не йдеться про те, що нас омине ця епідемія. Ми розуміємо, що в світі ця епідемія розвивається, в Україні зареєстровано перший випадок. Це означає, що епідемія фізично є в Україні. Питання полягає в тому, щоб якомога м’якше пройти цей період і максимальну кількість громадян захистити від цього вірусу”, – наголосив він.

Прем’єр додав, що відповідальність і самоорганізація українців зараз відіграють “критично важливу роль”, особливо в ситуаціях, які Кабмін не може проконтролювати.

“Якщо ми забороняємо сьогодні офіційні або організовані масові заходи і говоримо, що спортивні змагання будуть проходити, але просимо федерації робити це без глядачів. Якщо ми говоримо про організацію масових гулянь, мітингів, театральних вистав, фестивалів, про те, щоб максимально перенести їх на літо і на осінь, – то це ті заходи, на які Уряд може впливати. Уряд не може впливати на стихійні речі: стихійні ринки, годину-пік в метро. Це вже відноситься до самоорганізації населення, відповідальності українців перед самими собою, своїми рідними і близькими”, – зазначив Шмигаль.

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(На відео – з 18:07)