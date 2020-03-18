Держава може компенсувати українцям частину комунальних платежів, які зростуть через перебування вдома на карантині.

Відповідне доручення дав сьогодні на засіданні Уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він доручив Міністерству соціальної політики, Мінфіну і Мінекономіки протягом трьох днів обрахувати суму коштів і визначити “відсоток відшкодування частини комунальних платежів на час карантину” в Україні. Крім того, Шмигаль доручив визначити категорії громадян, для яких буде передбачено таке відшкодування.

Прем’єр зазначив, що, можливо, воно торкнеться всіх українців.

“Ми своєю постановою ввели карантин. Ми закликаємо людей залишатися вдома, тому держава повинна взяти на себе часткову компенсацію за комунальні послуги, які зростуть у зв’язку з постійним перебуванням людей на самоізоляції вдома. Прошу розрахувати відсоток відшкодування, суму, яка необхідна. За необхідності категорії громадян, або ж сказати, що це повинно бути для всіх без винятку”, – наголосив Шмигаль.

Рішення буде ухвалено на позачерговому засіданні Уряду.

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(На відео – з 45:48)