У Кабінеті міністрів відзвітували про виплати заробітних плат міністрам в січні.

Про це свідчать дані на сайті Кабміну.

У таблиці вказали, що за січень міністрам виплатили зарплати без премій за поточний місяць. Тільки деякі чиновники отримали премії, які повинні були отримати в кінці 2019 року.

Таким чином, в січні, з урахуванням премій, але без урахування податків і зборів, міністри отримали такі зарплати:

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук – 33 782,47 грн.

Віце-прем’єр-міністр з європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба – 33 841,75 грн.

Віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров – 27 713,18 грн.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет – 12 721,63 грн.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – 47 290,13 грн.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов – 41 781,92 грн.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель – 15 942,57 грн.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко – 68 269,55 грн.

Міністр освіти і науки Ганна Новосад – 36 048,59 грн.

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька – 37 724,65 грн.

Екс-міністр розвитку громад і територій Альона Бабак – 32 731,30 грн.

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська – 40 048,94 грн.

Міністр фінансів Оксана Маркарова – 45 131,05 грн.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій – 52 679,88 грн.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський – 43 853,74 грн.

Міністр оборони Андрій Загороднюк – 18 644,54 грн.

Міністр юстиції Денис Малюська – 16 068,54 грн.

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда – 18 888,76 грн.