Про це свідчать дані на сайті Кабміну.
У таблиці вказали, що за січень міністрам виплатили зарплати без премій за поточний місяць. Тільки деякі чиновники отримали премії, які повинні були отримати в кінці 2019 року.
Таким чином, в січні, з урахуванням премій, але без урахування податків і зборів, міністри отримали такі зарплати:
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук – 33 782,47 грн.
Віце-прем’єр-міністр з європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба – 33 841,75 грн.
Віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров – 27 713,18 грн.
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет – 12 721,63 грн.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – 47 290,13 грн.
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов – 41 781,92 грн.
Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель – 15 942,57 грн.
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко – 68 269,55 грн.
Міністр освіти і науки Ганна Новосад – 36 048,59 грн.
Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька – 37 724,65 грн.
Екс-міністр розвитку громад і територій Альона Бабак – 32 731,30 грн.
Міністр соціальної політики Юлія Соколовська – 40 048,94 грн.
Міністр фінансів Оксана Маркарова – 45 131,05 грн.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій – 52 679,88 грн.
Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський – 43 853,74 грн.
Міністр оборони Андрій Загороднюк – 18 644,54 грн.
Міністр юстиції Денис Малюська – 16 068,54 грн.
Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда – 18 888,76 грн.
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