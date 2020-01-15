Кабінет Міністрів України забезпечив можливість підключення до мережі Інтернет під час польотів у літаках на всіх етапах: від посадки до висадки.

Таке рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні Уряду, повідомляє прес-служба КМУ.

Крім того, було розширено діапазон для мобільного зв’язку, що сприятиме появі якісного Інтернету “в маленьких селах і віддалених регіонах”.

Уряд також ухвалив антикорупційне рішення, згідно з яким частоти, призначені для 5G, розподілятимуть між операторами через відкриті тендери.

Як уточнили в прес-службі Міністерства цифрової трансформації, всі ці кроки стали можливими завдяки внесенню змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України.

“Відтепер авіаперевізники отримали законну можливість використовувати технології супутникового зв’язку та надавати пасажирам доступ до Інтернету на всіх етапах – від посадки до прибуття. Європейські дослідження продемонстрували: підключення до Інтернету на бортах літаків за допомогою космічних терміналів Ка-діапазону не має негативного впливу на авіаційну безпеку під час роботи на землі”, – наголосили в міністерстві.

У відомстві також анонсували підвищення якості телекомунікаційних послуг в громадському транспорті, корпоративному середовищі, торгових залах, готелях і на вокзалах.