На закритому засіданні фракції "Слуга народу" у Верховній Раді 3 березня ухвалили рішення про кадрові перестановки в Уряді.

Про це повідомляють джерела #Букв.

Свої кандидатури озвучив президент України Володимир Зеленський, який прийшов на засідання фракції.

Так, прем’єр Олексій Гончарук піде у відставку.

Нардеп Михайло Радуцький підтвердив #Буквам, що заяву Гончарука було продемонстровано на засіданні фракції.

“Заява була продемонстрована, але дату я не знаю”, – сказав він.

Виконувати обов’язки прем’єра буде нинішній віце-прем’єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

Народний депутат Галина Янченко після засідання повідомила, що фракція “Слуга народу” підтримала кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду прем’єр-міністра України.

“Кандидатуру Шмигаля узгодили”, – зазначила Янченко і додала, що кандидат на посаду прем’єра назвав імена можливих керівників відомств.

Фото: #Букви

Вона також зазначила, що під час засідання спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підтвердив, що отримав заяву Гончарука на звільнення.

Джерела #Букв повідомляють, що новим міністром економіки стане Жуковський Роман Сергійович, який працює у Світовому банку. Тимофій Милованов, нинішній міністр економічного розвитку, стане міністром сільського господарства.

Мінфін очолить Уманський Ігор Іванович, колишній перший заступник міністра фінансів України. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, глава МВС Арсен Аваков, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр юстиції Денис Малюська залишаться на своїх посадах.

На посаду міністра охорони здоров’я запропоновано призначити Іллю Ємця, а міністром оборони – Андрія Тарана. Міністром соціальної політики пропонується призначити Марину Лазебну, а міністром молоді та спорту – Вадима Гутцайта.