Про це повідомили в прес-службі Глави держави.

Як повідомлялося раніше, 17 січня Президент Володимир Зеленський доручив уряду Олексія Гончарука розробити нову концепцію заробітних плат для чиновників.

У вівторок, 4 лютого, під час наради в Офісі Президента за участю представників Кабінету Міністрів і Верховної Ради Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, яку стратегію в цьому напрямку розробив уряд.

“Ми домовилися про те, що зарплата міністра, заступника міністра, інших високопосадовців буде прив’язана до середньої зарплати по країні. Зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат. І потрібно припиняти виплати по 200-400% премій – максимальна премія буде не більше ніж один оклад”, – сказав Гончарук.

Також прем’єр-міністр запевнив, що інформація про зарплати керівництва Кабінету Міністрів буде публічною і буде публікуватися щомісяця.

Крім цього, Гончару повідомив, що уряд прийняв рішення звернутися до наглядової ради НАК “Нафтогаз України” з проханням утриматися від виплат великих премій керівництву цієї компанії та розглянути питання про їх перегляд у бік зменшення.

Президент Зеленський підтримав таке рішення Кабміну.

“Мені здається, дуже справедливо, що ви прив’язуєте платню з коефіцієнтом до середньої заробітної плати по країні, і якщо вона збільшується, то у всіх збільшується, а якщо зменшується, то й у високопосадовців також”, — зазначив Володимир Зеленський.