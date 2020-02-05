Про це повідомили в прес-службі Глави держави.
Як повідомлялося раніше, 17 січня Президент Володимир Зеленський доручив уряду Олексія Гончарука розробити нову концепцію заробітних плат для чиновників.
У вівторок, 4 лютого, під час наради в Офісі Президента за участю представників Кабінету Міністрів і Верховної Ради Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, яку стратегію в цьому напрямку розробив уряд.
“Ми домовилися про те, що зарплата міністра, заступника міністра, інших високопосадовців буде прив’язана до середньої зарплати по країні. Зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат. І потрібно припиняти виплати по 200-400% премій – максимальна премія буде не більше ніж один оклад”, – сказав Гончарук.
Також прем’єр-міністр запевнив, що інформація про зарплати керівництва Кабінету Міністрів буде публічною і буде публікуватися щомісяця.
Крім цього, Гончару повідомив, що уряд прийняв рішення звернутися до наглядової ради НАК “Нафтогаз України” з проханням утриматися від виплат великих премій керівництву цієї компанії та розглянути питання про їх перегляд у бік зменшення.
Президент Зеленський підтримав таке рішення Кабміну.
“Мені здається, дуже справедливо, що ви прив’язуєте платню з коефіцієнтом до середньої заробітної плати по країні, і якщо вона збільшується, то у всіх збільшується, а якщо зменшується, то й у високопосадовців також”, — зазначив Володимир Зеленський.
- Раніше стало відомо, що чиновники низки відомств в 3,5 – 5 разів збільшили собі зарплати, а міністри отримали сотні тисяч премій. #Букви розповідали, хто з топ-чиновників заробив у грудні найбільше.
- Кабінет Міністрів України планує щомісяця публікувати дані про доходи топ-чиновників. Про це заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет. Він також поінформував, що обговорювані високі зарплати його колег за грудень – результат того, що їм виплатили премії за кілька місяців.