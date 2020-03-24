Кабінет Міністрів затвердив перелік послуг, що надаються в центрах адмінслуг під час карантину.

Про це повідомляється на сайті Кабміну.

Так, Мінціфри підготувало перелік адміністративних послуг, які можна отримати в центрах при невідкладних обставин під час карантину:

оформлення паспорта громадянина України;

вклеювання фотокартки до паспорта при досягненні 25 чи 45 років;

комплексна послуга єМалятко для батьків новонароджених;

видача дозволу для транспортних засобів, параметри яких перевищують нормативні;

погодження маршрутів руху транспорту під час перевезення небезпечних вантажів;

реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів, що належать закладам охорони здоров’я або у зв’язку з втратою техпаспорту;

видача посвідчень водія замість втраченого чи викраденого;

реєстрація народження фізичної особи та її походження;

реєстрація смерті;

субсидія на оплату житлово-комунальних послуг;

оформлення пільг на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу;

оформлення тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме;

оформлення винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання “Мати-героїня”;

оформлення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами тим, хто не застрахований у системі державного соціального страхування;

оформлення допомоги при народженні, усиновленні дитини, на дітей, над якими встановлено опіку та піклування, чи самотнім матерям;

реєстрація чи зняття місця проживання, видача довідки про реєстрацію;

оформлення дозволу на порушення об’єктів благоустрою.

Інші адмінпослуги надаватимуться з урахуванням епідеміологічної обстановки на відповідній території.