Про це повідомляється на сайті Кабміну.

Так, Мінціфри підготувало перелік адміністративних послуг, які можна отримати в центрах при невідкладних обставин під час карантину:

  • оформлення паспорта громадянина України;
  • вклеювання фотокартки до паспорта при досягненні 25 чи 45 років;
  • комплексна послуга єМалятко для батьків новонароджених;
  • видача дозволу для транспортних засобів, параметри яких перевищують нормативні;
  • погодження маршрутів руху транспорту під час перевезення небезпечних вантажів;
  • реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів, що належать закладам охорони здоров’я або у зв’язку з втратою техпаспорту;
  • видача посвідчень водія замість втраченого чи викраденого;
  • реєстрація народження фізичної особи та її походження;
  • реєстрація смерті;
  • субсидія на оплату житлово-комунальних послуг;
  • оформлення пільг на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу;
  • оформлення тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме;
  • оформлення винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання “Мати-героїня”;
  • оформлення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами тим, хто не застрахований у системі державного соціального страхування;
  • оформлення допомоги при народженні, усиновленні дитини, на дітей, над якими встановлено опіку та піклування, чи самотнім матерям;
  • реєстрація чи зняття місця проживання, видача довідки про реєстрацію;
  • оформлення дозволу на порушення об’єктів благоустрою.

Інші адмінпослуги надаватимуться з урахуванням епідеміологічної обстановки на відповідній території.

  • У грудні 2019 року Кабінет Міністрів України запускає сервіс перевірки квитанцій в електронній формі, який знімає необхідність надавати паперові квитанції про оплату адміністративних послуг.