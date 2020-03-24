Про це повідомляється на сайті Кабміну.
Так, Мінціфри підготувало перелік адміністративних послуг, які можна отримати в центрах при невідкладних обставин під час карантину:
- оформлення паспорта громадянина України;
- вклеювання фотокартки до паспорта при досягненні 25 чи 45 років;
- комплексна послуга єМалятко для батьків новонароджених;
- видача дозволу для транспортних засобів, параметри яких перевищують нормативні;
- погодження маршрутів руху транспорту під час перевезення небезпечних вантажів;
- реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів, що належать закладам охорони здоров’я або у зв’язку з втратою техпаспорту;
- видача посвідчень водія замість втраченого чи викраденого;
- реєстрація народження фізичної особи та її походження;
- реєстрація смерті;
- субсидія на оплату житлово-комунальних послуг;
- оформлення пільг на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу;
- оформлення тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме;
- оформлення винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання “Мати-героїня”;
- оформлення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами тим, хто не застрахований у системі державного соціального страхування;
- оформлення допомоги при народженні, усиновленні дитини, на дітей, над якими встановлено опіку та піклування, чи самотнім матерям;
- реєстрація чи зняття місця проживання, видача довідки про реєстрацію;
- оформлення дозволу на порушення об’єктів благоустрою.
Інші адмінпослуги надаватимуться з урахуванням епідеміологічної обстановки на відповідній території.
- У грудні 2019 року Кабінет Міністрів України запускає сервіс перевірки квитанцій в електронній формі, який знімає необхідність надавати паперові квитанції про оплату адміністративних послуг.