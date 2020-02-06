Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет вважає, що поки ще рано вводити продаж мобільних SIM-карт за паспортами.

Про повідомляють #Букви з посиланням на брифінг Дубілета.

Так, на питання, чи буде в Україні введена прив’язка мобільних SIM-карт до паспортів, відповів наступне: “Це додаткова регуляція. Якщо ми зробимо регуляцію, що ти купуєш SIM-карту тільки за паспортом, це додаткове навантаження і для громадян, і для бізнесу “.

За його словами, влада зараз повинна сконцентруватися на дерегуляції, а потім вже “докручувати гайки”, якщо буде така потреба.

“Зараз так багато реформ в сфері дерегуляції, що відволікати і нашу увагу, і увагу суспільства не на часі, як і викликати цим додаткове громадське занепокоєння”, – зазначив Дмитро Дубілет.