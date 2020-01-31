Про це він написав у Telegram.
“У нас в Кабміні сталося нечуване — ми закрили перукарню. Я коли її виявив, спочатку подумав, що це якийсь розіграш. Виявилося, не розіграш, справжнісінька перукарня”, – написав міністр.
Згідно з прейскурантом, стрижка модельна оцінювалася в 95 гривень, стрижка чубчика – 35 гривень.
Також були послуги з укладання волосся. Наприклад, якщо волосся до 20 см, то фіксація лаком коштувала б 15 грн.
Дубілет також показав фотографії цієї самої перукарні.
У планах – в кімнаті, яка звільниться, обладнати 12 робочих місць для представників UkraineInvest, “інвестиційних нянь”.
“Ми проводимо глобальний аналіз, наскільки наші державні органи ефективно використовують площу”, – пояснив він.
Для початку планується перевірити всі міністерства, а після цього й інші державні органи.
Ту площу, яка звільниться після перевірок, планується передати на приватизацію або віддати в оренду через платформу Prozorro.
- Міністерство закордонних справ України купило у фізичних осіб-підприємців чашки та пледи за ціною в 1500 гривень за одиницю.