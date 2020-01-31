Міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що в будівлі уряду закрили перукарню, в якій реально можна було підстригтися або зробити укладку.

Про це він написав у Telegram.

“У нас в Кабміні сталося нечуване — ми закрили перукарню. Я коли її виявив, спочатку подумав, що це якийсь розіграш. Виявилося, не розіграш, справжнісінька перукарня”, – написав міністр.

Згідно з прейскурантом, стрижка модельна оцінювалася в 95 гривень, стрижка чубчика – 35 гривень.

Також були послуги з укладання волосся. Наприклад, якщо волосся до 20 см, то фіксація лаком коштувала б 15 грн.

Дубілет також показав фотографії цієї самої перукарні.

У планах – в кімнаті, яка звільниться, обладнати 12 робочих місць для представників UkraineInvest, “інвестиційних нянь”.

“Ми проводимо глобальний аналіз, наскільки наші державні органи ефективно використовують площу”, – пояснив він.

Для початку планується перевірити всі міністерства, а після цього й інші державні органи.

Ту площу, яка звільниться після перевірок, планується передати на приватизацію або віддати в оренду через платформу Prozorro.