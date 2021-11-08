Нині 17 областей України перебувають у червоній зоні епідемічної небезпеки. Херсонська область може вийти з неї першою.

Про це йшлося під час наради урядовців під головуванням президента Володимира Зеленського, повідомляє Офіс президента.

Як доповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, попри складну ситуацію з поширенням COVID-19, в Україні стабілізується показник госпіталізацій.

“За словами очільника уряду, можна говорити про деяку стабілізацію за показником госпіталізацій: 34,5 тис. минулого тижня та 34,3 тис. – тижнем раніше”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, динаміка покращується в Херсонській області. Це, за словами урядовців, може дати змогу регіону одним із перших вийти з червоної зони. Терміни, коли може бути ухвалене відповідне рішення, поки не називають.

Згідно з даними МОЗ, станом на 7 листопада в регіоні завантаженість ліжок на рівні 67,2%. Це близько до цільового показника в 65%.

Коефіцієнт виявлення випадків інфікування — 20,3%, що на 0,3 вище за цільовий показник.

Водночас рівень госпіталізації — 124 особи на 100 тисяч населення, перевищення становить понад 2 рази.

Показникам жовтої зони відповідають лише Закарпатська, Кіровоградська та Тернопільська області. Вінницька, Полтавська, Харківська, Чернігівська та Чернівецька — показникам помаранчевої. Решта регіонів за показниками мають перебувати в червоній зоні.