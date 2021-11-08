Про це йшлося під час наради урядовців під головуванням президента Володимира Зеленського, повідомляє Офіс президента.
Як доповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, попри складну ситуацію з поширенням COVID-19, в Україні стабілізується показник госпіталізацій.
“За словами очільника уряду, можна говорити про деяку стабілізацію за показником госпіталізацій: 34,5 тис. минулого тижня та 34,3 тис. – тижнем раніше”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, динаміка покращується в Херсонській області. Це, за словами урядовців, може дати змогу регіону одним із перших вийти з червоної зони. Терміни, коли може бути ухвалене відповідне рішення, поки не називають.
Згідно з даними МОЗ, станом на 7 листопада в регіоні завантаженість ліжок на рівні 67,2%. Це близько до цільового показника в 65%.
Коефіцієнт виявлення випадків інфікування — 20,3%, що на 0,3 вище за цільовий показник.
Водночас рівень госпіталізації — 124 особи на 100 тисяч населення, перевищення становить понад 2 рази.
Показникам жовтої зони відповідають лише Закарпатська, Кіровоградська та Тернопільська області. Вінницька, Полтавська, Харківська, Чернігівська та Чернівецька — показникам помаранчевої. Решта регіонів за показниками мають перебувати в червоній зоні.
- Нагадаємо, з 23 вересня в усіх регіонах України було встановлено жовтий рівень епіднебезпеки. Станом на 4 листопада в червоній зоні опинилося 15 областей України.
- 12 жовтня Уряд установив червоний рівень епідемічної безпеки в Херсонській області через поширення коронавірусної хвороби. 15 жовтня — в Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
- 20 жовтня червоний рівень епідемічної небезпеки встановили у Сумській області. 26 жовтня Рівненська та Миколаївська області перейшли до червоної зони.
- 30 жовтня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки встановили на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей.
- З 1 листопада Київ також запровадив суворий карантин. З 8 листопада до червоної зони перейшла Волинська область.