Кабінет Міністрів України пояснив рішення про виділення на розвиток доріг у Львівській області 61,55 млн гривень з грошей, які було передбачені для Міністерства охорони здоров’я на удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань.

Роз’яснення з’явилося на урядовому порталі.

В уряді зазначили, що перерозподіл коштів, передбачених МОЗ за програмою по удосконаленню молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань, дозволить реалізувати незавершений проєкт у наступному році.

Рішення про перерозподіл коштів підтримали з ініціативи глави МОЗ Максима Степанова. При цьому у Кабміні передбачили виділення цих коштів на реалізацію проєкту для онкохворих у 2021 році. Рішення про перерозподіл буде погоджено бюджетним комітетом.

“Додатково зазначимо, що рішення Комісії про перерозподіл було прийнято на підставі моніторингу реалізації проєкту у 2020 році (сума використаних коштів за 8 місяців поточного року становить 0,4%) і неможливості реалізації цього проєкту у 2020 році”, – зазначили у Кабміні.

До слова, рішення щодо перерозподілу коштів приймаються Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проєктів, яка складається з 8 членів Уряду та 17 народних депутатів членів комітету Верховної Ради України з питань бюджету.