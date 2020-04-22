З 11 травня Кабінет міністрів планує пом’якшити карантинні заходи. Зокрема, можуть відкрити парки та сквери, а також дозволити торгівлю непродовольчими товарами та роботу об’єктів побутових послуг.

Про це сьогодні на засіданні Уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент #Букв.

“Якщо все буде добре і епідеміологічна ситуація буде сприяти, то 11 травня ми зможемо говорити про відкриття парків, скверів, закладів торгівлі непродовольчими товарами, частини об’єктів побутових послуг. Можливо, інші пом’якшувальні заходи, які також будуть анонсовані в залежності від розвитку ситуації в перших числах травня. Такі дії дозволять повернути частину людей на роботу, покращити емоційне здоров’я українців та дадуть старт розігріву економіки”, – сказав він.

Але, за словами прем’єра, такі послаблення відбудуться, за умов, якщо мінімум протягом 10 днів відсоток захворювання в Україні не буде змінюватись (буде коливатися в межах 5 – 10 %), а лікарні будуть заповнені пацієнтами з коронавірусом менше, ніж на 50 %.

Він також додав, що наразі лікарні, які готові приймати хворих на COVID-19 заповнені на 10 %.