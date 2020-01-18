Віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що до 1 квітня 2020 року до системи eHealth підключаться установи спеціалізованої медичної допомоги і почнеться впровадження електронних медичних карт пацієнтів.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Система eHealth почала працювати 2,5 роки тому. Однією з головних претензій всі ці роки до системи була відсутність зрозумілої та підтвердженої офіційно системи захисту даних пацієнтів. Ще влітку 2019 року, коли я вперше проводив координаційну зустріч з донорами, ключові коментарі від міжнародних партнерів стосувалися кричущої ситуації навколо системи eHealth – “невідомо, чи персональні дані пацієнтів зберігаються надійно”, “належний захист відсутній” і багато іншого. Тоді я пообіцяв вирішити це питання”, – йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що наразі ця проблема вирішена. Система eHealth відповідає стандартам захисту, адже отримала атестат відповідності комплексній системі захисту інформації.

“Це дуже важливо ще й тому, що до 1 квітня ми активно готуємося для запровадження другої черги медичної реформи, зокрема, до eHealth підключаються заклади спеціалізованої медичної допомоги, запрацюють електронні направлення, електронна медична картка пацієнта. Це дозволить у подальшому запустити корисні онлайн-сервіси для громадян. Наприклад, можливість вибрати сімейного лікаря та укласти декларацію з лікарем онлайн”, – пояснив міністр.